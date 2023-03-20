Александр Соколов поблагодарил силовиков, отработавших ЧП в Вятских Полянах

Губернатор Кировской области выразил благодарность силовым структурам во время еженедельного совещания. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Александр Соколов поблагодарил силовиков за оперативную отработку ЧП в Вятских Полянах. Он прокомментировал произошедшее во время еженедельной планерки.

- Справились без жертв, включая и виновника. За это выражаю благодарность всем силовым структурам и правоохранительным органам, специалистам подразделений быстрого реагирования, экстренным службам - сделали все оперативно и профессионально. Просьба отметить людей, которые принимали в этом участие, - заявил глава региона.

Напомним, инцидент произошел 15 марта. Местный 47-летний житель начал стрелять из окна собственной квартиры по прохожим. В том числе он сделал несколько выстрелов в сторону полицейских, и одного из них ранило рикошетом. Через несколько часов после начала стрельбы мужчину обезвредили сотрудники СОБР управления Росгвардии по Республике Татарстан. По факту посягательства на жизнь полицейских возбуждено и расследуется уголовное дело, виновник находится под стражей.

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