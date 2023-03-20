«Вятавтодор» принимает экстренные меры по очистке магистралей от снега

Если у вас возникают вопросы по содержанию магистралей обратитесь в круглосуточную диспетчерскую службу «Вятавтодора». Фото: Михаил ФРОЛОВ

АО «Вятавтодор» продолжает вести работы по содержанию проезжих частей в Кирове. В связи с потеплением и выпадением осадков подрядчик принимает следующие меры:

- отвод воды с проезжей части;

- уборка снежных валов с обочин дорог и с части земляного полотна;

- противопаводковые мероприятия;

- устранение разрушений покрытия дорожной части;

- вывоз снега, заужающего дорогу.

Если у вас возникают вопросы по содержанию магистралей, обратитесь в круглосуточную диспетчерскую службу «Вятавтодора»: 8 (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43.

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