32 кировским студентам выплатят федеральную стипендию

При принятии решении комиссия опиралась на несколько критериев.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кировские студенты станут обладателями федеральной стипендии. Этой новостью поделились в региональном правительстве.
Из 66 претендентов выплату получат 32 ученика кировских техникумов и колледжей. Экспертная комиссия принимала решения основываясь на следующих критериях: обучение по очной форме, обладание аккредитацией по соответствующие приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики страны, наличие достижений в учёбе.
Получат стипендию 25 студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и еще семь по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
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