В Кировской области создадут коллекцию головных уборов старой Вятки

Участники экспедиции уже побывали в Елабуге, впереди - Глазов и Сарапул. ФОТО: правительство Кировской области

Группа кировчан из ассоциации возрождения культурных традиций народов мира «Наследие» приступила к реализации проекта «Головные уборы старой Вятки». Как отметили в региональном правительстве, целью проекта является сохранение и популяризация культурного и исторического наследия народов, населявших Вятскую губернию конца XVIII начала XX веков.

16 марта группа участников отправилась в этнографическую экспедицию, в рамках которой они изучат стили, традиции, технологические особенности пошива головных уборов разных национальностей Вятской губернии. Они уже посетили Елабугу, где побывали в музеях и фондах местного государственного музея-заповедника. Далее в маршруте – Глазов и Сарапул, которые также в прошлом входили в состав Вятской Губернии.

По итогам работы авторы проекта хотят создать коллекцию головных уборов и методическое пособие с выкройками в полную величину и технологическими картами их изготовления.

- Планируем популяризировать эту коллекцию, сделав образ старинных головных уборов достоянием профессиональных и любительских сообществ, - пояснили в Ассоциации «Наследие».