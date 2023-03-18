В Кировской области достроили каток с искусственным льдом

Двери катка откроются на следующей неделе. ФОТО: Правительство Кировской Области

В Яранске завершилось строительство крытого катка с искусственным льдом. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Работы проходили в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Двери катка откроются на следующей неделе. График работы спорткомплекса: с 1 ноября по 1 апреля, в зависимости от погодных условий. В летнее время тут будет поле для занятий мини-футболом.

По словам главы региона Александра Соколова, за нарушение сроков сдачи объекта с подрядчика взяли пени в размере около 2 миллионов рублей. На эти средства закупят искусственный газон.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.