Поддельные 5-тысячные купюры нашли в банках Кировской области

Если вы сомневаетесь в подлинности банкноты, не пытайтесь ею расплатиться Фото: Николай ХИЖНЯК

В Кировской области вновь выявили поддельные денежные знаки. Об этом сообщают по итогам мониторинга банковского сектора за октябрь-декабрь 2022 года.

За четвертый квартал минувшего года выявлено 8 поддельных денежных знаков Банка России: 5 номиналом 5 тысяч рублей, 3 - по 1 тысяче рублей. Поддельных зарубежных купюр за этот период в Кировской области не нашли.

Проверить подлинность денег легко по защитным признакам. Это рельефные элементы (определяемые на ощупь), детали, видимые на просвет, а также контролируемые при изменении угла зрения.

- Если вы сомневаетесь в подлинности банкноты, не пытайтесь ею расплатиться, - советуют в отделении Киров Волго-Вятского ГУ Банка России. - Обратитесь в отделение любого банка, работающее с наличными деньгами: там вам помогут разобраться.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.