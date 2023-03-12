ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение на 12-13 марта

Кировчан предупреждают о сохранении плохой погоды в течение ближайшего времени. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Погода однозначно не пойдет на поправку в ближайшее время. ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение.

По данным Кировского ЦГМС, до конца суток 12 марта и ночью 13 марта местами по региону ожидается мокрый снег с дождем, в некоторых районах - довольно сильный. Синоптики также предупреждают об усилении ветра: порывы могут достигнуть 15-20 м/с. На некоторых территориях возможны ледяной дождь и гололед.

Кировчанам рекомендуют быть максимально осторожными и внимательными в такую погоду. Водителям необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров и не парковаться рядом с деревьями. Пешеходы должны обходить щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

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