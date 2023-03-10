В Кировской области с 10 по 12 марта пройдут «сплошные проверки»

Инспекторы напоминают, что если вы стали свидетелем нарушения, то сообщите об этом в полицию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные дни в Кирове и районах пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

С 10 по 12 марта инспекторы совместно с представителями ДНД и организацией «Ночной Патруль» будут контролировать соблюдение ПДД на улицах города. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения. За данное правонарушение и отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

Также инспекторы напоминают, что если вы стали свидетелем нарушения, то сообщите об этом в полицию.

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