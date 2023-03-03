В Кирове реорганизовали УДПИ, присоединив к нему «Кировсвет»

Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Вячеслав Симаков. Фото: киров.рф

В Кирове реорганизуют управление дорожной и парковой инфраструктуры. Соответствующий документ появился на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, УДПИ переименуют в МКУ «Дирекцию благоустройства города Кирова». Кроме того, к ведомству присоединят МКУ «Кировсвет». Как следует из текста документа, основные цели деятельности реорганизуемого учреждения сохранятся. Это реализация муниципальных программ, формирование плана по содержанию и ремонту дорог, согласование земляных работ, снос деревьев, уборка поросли и так далее. Функции и полномочия учредителя организации будет исполнять кировская мэрия.

Постановление датировано 1 марта 2023 года и подписано главой городской администрации Вячеславом Симаковым.