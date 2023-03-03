Более 10 тысяч тонн противогололедных смесей использовали в Кирове с начала зимы

Песко-соляную смесь берут только для загородных территорий и части тротуаров. Фото: киров.рф

Более 7 тысяч тонн галита высыпали на проезжие части кировских дорог с начала зимы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Песко-соляная смесь пока тоже применяется, но только за городом: на дороге Киров - Русское, на подъезде к Субботихе и другим населенным пунктам.

На тротуарах же используют три вида противогололедных материалов: галит для пешеходных зон, счищаемых до основания, а песко-соляную смесь и раздробленный щебень (отсев) - там, где сохраняется уплотненный снежный покров.

Всего, по данным мэрии, с начала зимы в городе уже использовали 10,7 тысячи тонн противогололедных материалов.

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