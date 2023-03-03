5 тысяч рублей выплатили 8-летнему мальчику из Кировской области, искусанному собакой

Ребенок получил травмы и сильно испугался собаки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокурор Даровского района через суд взыскал компенсацию вреда, причиненного 8-летнему мальчику.

ЧП случилось в сентябре 2022 года в поселке Даровском: собака, оставшаяся на улице без контроля хозяина, напала на ребенка. Мальчик в итоге получил телесные повреждения и сильно испугался.

Как рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Кировской области, потерпевшему присудили 5 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Деньги взыскали с владельца собаки, атаковавшей мальчика. Сумма компенсации могла быть больше (порой доходит до 20-30 тысяч рублей - ред.), однако это возможно, когда ответ за нападение собаки держат местные власти.

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