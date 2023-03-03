В Кирове у УК «Возрождение» могут забрать лицензию

Из-за грубых нарушений у управляющей компании забрали дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове УК «Возрождение» может остаться без лицензии. Об этом рассказали в областной Госжилинспекции.

С 1 марта управляющая компания осталась без многоквартирных домов. Как пояснили в ведомстве, должностное лицо «Возрождения» привлекли к административной ответственности за грубое нарушение. Недавно вступили в силу два постановления, после чего инспекция исключила дома, находившиеся под ведением УК, из реестра. Сама организация может остаться без лицензии вообще. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Жильцы, оставшиеся без «управляйки», должны провести общее собрание для определения способа управления домами. Если они не примут решение, то необходимо будет провести открытый конкурс по отбору УК.

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