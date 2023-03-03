Кировский ТЦ «Баско» эвакуировали из-за подозрительного предмета

Эвакуированы офисы и магазины Фото: Анастасия Николаенко

Около получаса назад эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Баско» в Кирове.

- Системы оповещения не было, - рассказали «КП» - Киров» очевидцы. - Просто приходили сотрудники и настоятельно просили всех покинуть здание. Эвакуированы офисы и магазины, больше ста человек на улице. Говорят, еще час простоим.

По неподтвержденным данным, причина эвакуации - подозрительная коробка, найденная в торговом центре. К слову, в здании замечены сотрудники специальных служб в бронежилетах, также у ТЦ дежурит реанимация. Данных о пострадавших нет.

На месте дежурят спецслужбы Фото: Анастасия Николаенко

В ГУ МЧС России по Кировской области информацией о происшествии не располагают. В УМВД России по Кировской области пока также не прокомментировали происходящее.

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