Кировский ТЦ «Баско» эвакуировали из-за подозрительного предмета

Эвакуированы офисы и магазины
Фото: Анастасия Николаенко
Около получаса назад эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Баско» в Кирове.
- Системы оповещения не было, - рассказали «КП» - Киров» очевидцы. - Просто приходили сотрудники и настоятельно просили всех покинуть здание. Эвакуированы офисы и магазины, больше ста человек на улице. Говорят, еще час простоим.
По неподтвержденным данным, причина эвакуации - подозрительная коробка, найденная в торговом центре. К слову, в здании замечены сотрудники специальных служб в бронежилетах, также у ТЦ дежурит реанимация. Данных о пострадавших нет.
На месте дежурят спецслужбы
Фото: Анастасия Николаенко
В ГУ МЧС России по Кировской области информацией о происшествии не располагают. В УМВД России по Кировской области пока также не прокомментировали происходящее.
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