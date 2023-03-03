Кировчане разработали приложение для туристов «Вятка на ладони»

В приложении собраны данные о достопримечательностях, афиша, новости и полезные сервисы. Фото: центр развития туризма

В Центре развития туризма Кировской области рассказали о приложении «Вятка на ладони». Это сервис для жителей и гостей Кирова и всего региона.

В приложении собрана информация о достопримечательностях и полезные сервисы, например, расписание транспорта и афиша событий. Причем в приложение поступают данные не только о концертах и событиях в Кирове: информация идет и из районов, в которых проходят выставки, фестивали и другие акции. Плюсом - новости.

Авторы приложения - наши, кировские разработчики «ТУ Групп». Есть версии и для андроида, и для iOS.

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