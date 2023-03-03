Кировчане могут сдать вторсырье на переработку и спасти жизнь ребенка

Акция по приему вторсырья пройдет в субботу.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Кирове пройдет акция «Пластик в обмен на жизнь». Об этом сообщает паблик «Добрый пластик».
Мероприятие состоится 4 марта с 13 до 15 на Луганской, 53к1 (строительный гипермаркет, вход слева). Цель акции - прием вторсырья на переработку. Все вырученные средства пойдут на лечение девочки с детским церебральным параличом.
В рамках акции кировчане могут сдать чистое вторсырье без остатков пищи. Полный список можно узнать в телеграм-боте.
Не принимаются пластиковые крышки, бутылки из-под масла, молока, йогуртов, бытовой химии, одноразовая посуда, контейнеры, пластик с блестками и фольгой и другое. Полный перечень можно посмотреть здесь.
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