Кировчане могут сдать вторсырье на переработку и спасти жизнь ребенка

Акция по приему вторсырья пройдет в субботу. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове пройдет акция «Пластик в обмен на жизнь». Об этом сообщает паблик «Добрый пластик».

Мероприятие состоится 4 марта с 13 до 15 на Луганской, 53к1 (строительный гипермаркет, вход слева). Цель акции - прием вторсырья на переработку. Все вырученные средства пойдут на лечение девочки с детским церебральным параличом.

В рамках акции кировчане могут сдать чистое вторсырье без остатков пищи. Полный список можно узнать в телеграм-боте.

Не принимаются пластиковые крышки, бутылки из-под масла, молока, йогуртов, бытовой химии, одноразовая посуда, контейнеры, пластик с блестками и фольгой и другое. Полный перечень можно посмотреть здесь.

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