Омутнинские студенты и преподаватели смогут оплатить льготный проезд картой

С помощью регистрации в системе можно оплачивать льготный проезд картой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омутнинские студенты смогут оплатить льготный проезд картой «МИР». Об этом сообщает министерство информационных технологий и связи Кировской области.

В системе «Умные услуги» зарегистрировали студентов и преподавателей Омутнинского политехнического техникума - всего более ста человек. Теперь они смогут оплатить льготный проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты. Планируется, что в апреле пользоваться услугами сервиса смогут все жители Омутнинского района.

На данный момент студенты могут оплатить льготный проезд картой в городах Киров и Слободской, а также Слободском, Белохолуницком, Мурашинском, Опаринском, Советском и Юрьянском районах.

Ранее мы сообщали, что сервис «Умный проезд» заработал в Советском районе.

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