В Кирове демонтируют «опасные» опоры освещения на Луганской

Составлен план сноса опор, не соответствующих техническим требованиям. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове демонтируют старые опоры освещения на Луганской. Об этом сообщает горадминистрация.

Ранее мы рассказывали о проблеме с опорами на этой улице: каждая третья из них является аварийной. Высказывались серьезные опасения, что столбы могут попросту рухнуть из-за ветра. По предположениям активистов ОНФ, они принадлежат МУП «Кировсвет».

По сообщению мэрии, на Луганской провели полное обследование опор освещения. В итоге составлен план демонтажа столбов, не соответствующих техтребованиям. В первую очередь снесут 14 объектов. По информации АО «АТП», с подрядчиком уже заключен договор на демонтаж конструкций. Вместо опор, которые снесут, «Кировсвет» уже поставил новые.

- Сейчас предприятие переносит электрические сети со старых опор. Завершить работу планируют в этом месяце, после чего автотранспортное предприятие сможет убрать свои конструкции, - добавили в горадминистрации.

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