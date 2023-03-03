В Кирове задержали 42-летнего мужчину со свертком наркотиков

Мужчину доставили в отдел полиции, сверток направлен на экспертизу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на днях около 16.00 в районе Машиностроительного переулка. В одном из гаражных кооперативов патруль росгвардейцев заметил мужчину, копавшегося в снегу. Тот заметно нервничал и то и дело озирался по сторонам. Наконец он нашел то, что искал - обернутый изолентой сверток - и попытался спрятать его под курткой. Однако, увидев правоохранителей, тут же поменял свое мнение и выбросил находку в снег.

Сотрудники Росгвардии задержали «кладоискателя». Тот сознался, что купил в интернете наркотики для собственного употребления. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла сверток и направила на экспертизу. 42-летнего мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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