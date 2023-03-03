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НовостиОбщество3 марта 2023 6:08

3 марта жители Коминтерна и Лянгасово останутся без воды

Отключения пройдут из-за ремонтных работ на сетях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отключения займут весь рабочий день.

Отключения займут весь рабочий день.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 марта десятки кировчан останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Из-за ремонтных работ на сетях параметры подачи ресурса изменят. Без него останутся жители Коминтерна и Лянгасово.

Коминтерн с 09.00 до 16.00

- слобода Талица, 30, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 38А/Б, 39, 39А/Б/В/Г/Д/И/Ж/Е, 40, 40А, 41, 41А/Б, 42, 42А/Б/В/Г, 44, 45;

- улица Лесной Кордон, 1, 2, 3, 4;

- слобода Янтарная, 1, 1А, 14В.

Лянгасово с 09.00 до 16.00

- улица Лесничество, 2, 2А, 4.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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