В Кирове врачи помогли 90-летнему мужчине, получившему серьезный перелом бедра

Мужчину переправили из Лузы в Киров бортом санавиации. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи помогли пенсионеру восстановиться после сложного перелома бедра. Об этом сообщает областной Минздрав.

Инцидент произошел в середине февраля в Лузе. 90-летний мужчина, находясь дома, упал и почувствовал резкую боль в бедре. «Скорая» увезла его в местную ЦРБ, где рентген выявил закрытый оскольчатый перелом нижней трети правой бедренной кости со смещением отломков. Пострадавшего госпитализировали в стационар.

Из-за характера повреждения и возраста мужчины врачи ЦРБ связались со специалистами областной травматологии. Как только состояние пенсионера стабилизировалось, его бортом санавиации доставили в экстренный приемный покой учреждения. Пострадавшего осмотрели и провели ему остеосинтез бедра - восстановили целостность бедренной кости с помощью дистального штифта.

Операция прошла успешно. Сразу после нее пациенту организовали курс ранней реабилитации. Сейчас он выписан и долечивается дома.