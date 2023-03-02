В Кирове залатают ямы на 4 участках дорог

Работы начнут, как только позволит погода. Фото: киров.рф

На участках улиц Воровского, Романа Ердякова, Лепсе и проспекта Строителей завершили ямочный ремонт. Работы проводили в феврале. Всего с начала года подрядчики уже потратили 85 тонн литого асфальтобетона.

По данным администрации Кирова, в ближайших планах ямочный ремонт улиц Ленина (от Тимирязева до больницы), Тургенева, Карла Маркса, а также дороги Киров - Русское. Работы начнут, как только позволит погода.

ГОСТ допускает применение литого асфальтобетона при температуре до -10 градусов.

Ранее мы писали о планах по развитию транспортной инфраструктуры Кировской области на ближайшие пять лет.

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