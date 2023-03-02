Каждый третий столб вдоль улицы Луганской в Кирове - аварийный

Бетон крошится, в столбах видны дыры. Фото: Народный фронт

Активисты Кировского отделения Народного фронта обеспокоены состоянием фонарных столбов в городе.

Особенно опасными общественники назвали опоры вдоль улицы Луганской, в частности, на участке от Промышленного переулка до улицы Весенней. Каждый третий столб находится в аварийном состоянии: бетон крошится, видны сквозные дыры, торчит арматура. «Усталость» материалов и сильный ветер могут повалить столбы.

Такие ЧП уже были в феврале и июле 2022-го: на перекрестке улиц Щорса и Сурикова упавший столб полностью перекрыл движение по одной из полос дороги, аналогичная проблема была на улице Производственной. Чудом никто не пострадал.

- Скорее всего, столбы находятся в зоне ответственности муниципального предприятия «Кировсвет», - говорит руководитель отделения Валерия Черемисинова. - Направили обращение в администрацию города. Призываем власти принять меры до очередного происшествия.

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