В деревнях и селах Кировской области к концу 2025 года установят 374 точки доступа Wi-Fi

Таким образом планируется решить проблему с отсутствием связи в отдаленных населенных пунктах области. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В селах и деревнях Кировской области планируют построить 374 точки публичного доступа Wi-Fi. Работы проведут до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 2023 по 2025 годы на эти цели будут ежегодно выделять по 120 миллионов рублей. В малочисленных населенных пунктах планируется построить 80 базовых станций, в 374 селах и деревнях - установить точки доступа Wi-Fi.

В Минфине Кировской области уточнили, что юрлицам, оказывающим услуги по предоставлению связи в регионе, будут выдаваться субсидии, на которые и пройдет строительство. Организации будут выбирать на конкурсной основе. Средства выделят из областного бюджета.

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