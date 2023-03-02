Еще в одной колонии в Кировской области выявили нарушения

По итогам проверки и личного приема осужденных руководителю УФСИН внесли представление. Фото: прокуратура Кировской области

Прокурор Кировской области проверил, как соблюдаются требования законодательства в исправительной колонии № 17 в Омутнинске.

Андрей Оборок провел личный прием осужденных, обошел общежития, бытовые и хозяйственные объекты. По итогам осмотра прокурор отметил, что в целом в ИК-17 созданы необходимые условия. Однако в то же время вскрыт ряд нарушений законодательства. Руководителю УФСИН России по Кировской области внесли представление.

В исправительной колонии содержат мужчин, которые ранее не оказывались в местах лишения свободы.

Ранее нарушения нашли и в работе кировского СИЗО-1.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.