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НовостиОбщество2 марта 2023 12:02

Назначен новый прокурор Шабалинского района

Стаж нового руководителя - более 10 лет
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Павел Плотников ранее работал в прокуратурах Котельнича и Арбажского района. Фото: прокуратура Кировской области

Павел Плотников ранее работал в прокуратурах Котельнича и Арбажского района. Фото: прокуратура Кировской области

Павел Плотников стал прокурором Шабалинского района Кировской области. Соответствующий приказ подписан Генпрокурором России.

Павел Николаевич родился в 1990 году в Котельниче. Образование - высшее юридическое (РАНХиГС, 2012 год). В правоохранительных органах работает более 10 лет. После службы в армии был помощником Котельничского межрайонного прокурора. С 2020 года был зампрокурора Арбажского района. Младший советник юстиции.

Напомним, ранее нового прокурора назначили и в Подосиновский район.

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