Мэрия Кирова составила график вывоза снега на ближайшую ночь

Работы ведутся преимущественно в вечернее время. Фото: киров.рф
В Кирове составлен график вывоза снега на ночь со 2 на 3 марта. Об этом информирует горадминистрация.
Работы пройдут на следующих участках:
- Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;
- Карла Маркса от Преображенской до Воровского;
- Спасская от Дерендяева до Казанской;
- Пристанская;
- Ломоносова от Кольцова до переулка Майского.
В мэрии уточнили, что основные работы по вывозу начинаются вечером, когда снижается интенсивность движения транспорта. Водителей просят не парковаться на местах работы спецтехники.