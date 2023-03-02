Мэрия Кирова составила график вывоза снега на ближайшую ночь

Работы ведутся преимущественно в вечернее время. Фото: киров.рф

В Кирове составлен график вывоза снега на ночь со 2 на 3 марта. Об этом информирует горадминистрация.

Работы пройдут на следующих участках:

- Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;

- Карла Маркса от Преображенской до Воровского;

- Спасская от Дерендяева до Казанской;

- Пристанская;

- Ломоносова от Кольцова до переулка Майского.

В мэрии уточнили, что основные работы по вывозу начинаются вечером, когда снижается интенсивность движения транспорта. Водителей просят не парковаться на местах работы спецтехники.