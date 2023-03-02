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НовостиОбщество2 марта 2023 9:41

Мэрия Кирова составила график вывоза снега на ближайшую ночь

Со 2 на 3 марта техника будет работать на пяти участках
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы ведутся преимущественно в вечернее время. Фото: киров.рф

Работы ведутся преимущественно в вечернее время. Фото: киров.рф

В Кирове составлен график вывоза снега на ночь со 2 на 3 марта. Об этом информирует горадминистрация.

Работы пройдут на следующих участках:

- Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;

- Карла Маркса от Преображенской до Воровского;

- Спасская от Дерендяева до Казанской;

- Пристанская;

- Ломоносова от Кольцова до переулка Майского.

В мэрии уточнили, что основные работы по вывозу начинаются вечером, когда снижается интенсивность движения транспорта. Водителей просят не парковаться на местах работы спецтехники.