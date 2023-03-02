В Кирове мужчину подозревают в похищении человека и вымогательстве

Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина похитил человека и вымогал у него деньги. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Как выяснилось, 30-летний мужчина обманом заманил 21-летнего парня, попросив его сесть в свою машину. Тот согласился, и его увезли подальше от города в безлюдное место. Там вымогатель начал требовать у молодого человека деньги. Как пострадавший выбрался - неизвестно. Возможно, что ему пришлось согласиться на требования грабителя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека из корыстных побуждений». Сейчас проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.