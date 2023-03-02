Кировчане смогут наблюдать сближение Венеры и Юпитера вечером 2 марта

Полюбоваться на явление кировчане смогут вечером с 17.30 до 20.00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 2 марта ожидается сближение Венеры и Юпитера. Такими данными поделился паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Видимое расстояние между планетами во время сближения будет примерно равно диску полной Луны. Увидеть Венеру и Юпитер можно будет в бинокль или небольшой телескоп. Кировчане смогут полюбоваться на небесные светила с 17.30 до 20.00.

Как отметили в паблике, после 2 марта расстояние между планетами начнет увеличиваться, но они останутся видны на ночном небе до самого конца месяца, пока Юпитер не скроется в лучах закатного Солнца. Венеру же можно будет наблюдать до самого конца июня.

- В следующий раз доступное для наблюдений соединение этих планет произойдёт 12 августа 2025 года, - отмечают астрономы-любители.