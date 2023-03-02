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НовостиОбщество2 марта 2023 5:19

В Кирове временно отключат светофоры на перекрестке Красной Звезды и Проезжей

Это связано с ремонтными работами
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы пройдут в течение трех часов.

Работы пройдут в течение трех часов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

2 марта в Кирове временно отключат два светофора. Об этом сообщает городская ГИБДД.

Речь идет об электронных регулировщиках на перекрестке улиц Красной Звезды и Проезжей. Как пояснили в ведомстве, светофоры отключат из-за проведения ремонтных работ. Они продлятся с 09.00 до 12.00.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям при пересечении вышеуказанного перекрестка руководствоваться дорожными знаками приоритета. Пешеходам при пересечении перекрестка необходимо быть внимательными и убеждаться в безопасности перехода, - добавили в пресс-службе ведомства.