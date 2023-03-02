В Кирове временно отключат светофоры на перекрестке Красной Звезды и Проезжей

Работы пройдут в течение трех часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

2 марта в Кирове временно отключат два светофора. Об этом сообщает городская ГИБДД.

Речь идет об электронных регулировщиках на перекрестке улиц Красной Звезды и Проезжей. Как пояснили в ведомстве, светофоры отключат из-за проведения ремонтных работ. Они продлятся с 09.00 до 12.00.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям при пересечении вышеуказанного перекрестка руководствоваться дорожными знаками приоритета. Пешеходам при пересечении перекрестка необходимо быть внимательными и убеждаться в безопасности перехода, - добавили в пресс-службе ведомства.