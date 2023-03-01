Кировскую область признали столицей изобретательства России

Статус подтвердили представители Роспатента. Фото: страница Александра Соколова ВКонтакте

Роспатент официально присвоил статус «Столица изобретательства России» на 2023 год Кировской области. Инициатива принадлежала депутату Госдумы от нашего региона Марии Бутиной.

- Нам нужны талантливые инженеры, изобретатели и рационализаторы, - написал в соцсетях губернатор Кировской области Александр Соколов. - Потенциал огромный. Много одаренных детей и молодежи. Сегодня наш ВятГУ занял первое место в списке лучших университетов ПФО, а Кировский медуниверситет занял третью позицию.

Мария Бутина в своем telegram-канале написала, что статус столицы изобретательства для кировчан - это «возможность развиваться в науке и предпринимательстве, наращивать производство и выходить на международный рынок».