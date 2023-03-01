Кировским студентам разрешили проходить практику у ИП

Можно будет попрактиковаться в общепите, автосервисах, парикмахерских Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вступил в силу федеральный закон, расширяющий круг организаций и предприятий, где студенты могут проходить производственную практику. Ранее с этой инициативой выступило кировское Заксобрание, ее поддержали на уровне страны.

- Ранее студенты могли пройти практику либо по месту учебы, либо в организации по профилю своего обучения, - поясняют в ЗСКО. - Сейчас они могут попасть на практику к индивидуальным предпринимателям (ИП), занимающимся ремонтом и обслуживанием автомобилей, парикмахерским делом, строительством, фитнесом, общепитом.

По словам директора колледжа промышленности и автосервиса Алексея Лаптева, студенты на практике получат реальный опыт работы, а ИП — людей, заинтересованных в будущем трудоустройстве.