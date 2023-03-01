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НовостиОбщество1 марта 2023 15:03

Кировским студентам разрешили проходить практику у ИП

Идею кировских депутатов поддержали в Москве
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Можно будет попрактиковаться в общепите, автосервисах, парикмахерских

Можно будет попрактиковаться в общепите, автосервисах, парикмахерских

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вступил в силу федеральный закон, расширяющий круг организаций и предприятий, где студенты могут проходить производственную практику. Ранее с этой инициативой выступило кировское Заксобрание, ее поддержали на уровне страны.

- Ранее студенты могли пройти практику либо по месту учебы, либо в организации по профилю своего обучения, - поясняют в ЗСКО. - Сейчас они могут попасть на практику к индивидуальным предпринимателям (ИП), занимающимся ремонтом и обслуживанием автомобилей, парикмахерским делом, строительством, фитнесом, общепитом.

По словам директора колледжа промышленности и автосервиса Алексея Лаптева, студенты на практике получат реальный опыт работы, а ИП — людей, заинтересованных в будущем трудоустройстве.