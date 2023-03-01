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НовостиОбщество1 марта 2023 14:49

За февраль 19 кировских сирот отдали в семьи

6 детей были усыновлены
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Еще 2 детей передали в замещающие семьи

Еще 2 детей передали в замещающие семьи

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В администрации Кирова подвели итоги акции «Ребенок ждет родителей». Ее проводили с 1 по 28 февраля.

19 детей-сирот передали в семьи кировчан. 5 семей перевели в статус приемных из безвозмездной формы опеки. 6 детей усыновлены, 6 жителей Кирова получили заключения о возможности быть усыновителями. Еще 8 кировчан стали потенциальными опекунами, попечителями или приемными родителями. 2 детей передали в замещающие семьи по следам публикаций в муниципальных СМИ.

Кроме того, специалисты успели проверить 42 семьи, находящихся в социально опасном положении.

Ранее мы писали о двух девушках-сиротах, которым мэрия Кирова пыталась отказать в предоставлении жилья.