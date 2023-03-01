Почти на треть выросли доходы бюджета Кировской области за год

Министерство финансов рассказало о поступлениях в казну Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области растут поступления в бюджет - и собственные доходы, и безвозмездные «передачи». Об этом рассказали в министерстве финансов региона.

На 1 февраля 2023 года в областной бюджет поступило 6,4 миллиарда рублей. На ту же дату прошлого года было лишь 4,9 миллиарда рублей. Рост - 30%.

- Рост собственных доходов достигнут практически по всем источникам, из которых наибольшие - налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты и плата за использование лесов, - отмечают в минфине.

Напомним, ранее мы писали о планах властей о пополнении бюджета за счет неучтенной недвижимости.