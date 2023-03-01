Еще в 20 поселениях Кировской области появятся станции мобильной связи

Операторам готовы выплатить субсидии за установку станций связи
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В 2023 году в 20 населенных пунктах появятся базовые станции операторов мобильной связи.
- Операторы мобильной связи смогут получить субсидию из регионального бюджета на развитие инфраструктуры сетей связи, - пишут в правительстве Кировской области. - Получатели субсидии будут определены не позднее 6 апреля по итогам конкурсного отбора. Результаты отбора будут опубликованы не позднее 18 апреля.
Связь должна прийти в следующие поселения:
- в Кильмезском районе: Тать-Кильмезь, Четай, Осиновка, Вихарево;
- в Вятскополянском районе: Ямышка, Куршино;
- в Нолинском районе: Варнаки, Среднее;
- в Зуевском районе: Старки;
- в Малмыжском районе: Порез;
- в Оричевском районе: Монастырщина;
- в Богородском округе: Спасское;
- в Лебяжском округе: Индыгойка;
- в Белохолуницком районе: Федосята;
- в Куменском районе: Большой Перелаз, Барановщина, Парфеновщина;
- в Уржумском районе: Петровское;
- в Свечинском округе: Круглыжи;
- в Фаленском округе: Святица