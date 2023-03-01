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НовостиЭкономика1 марта 2023 12:14

Кировчанин вовремя передумал отдавать 582 тысячи рублей мошеннику

Догадавшись, что его «разводят», мужчина вернул деньги в банк и пошел в полицию
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Мужчине обещали полное погашение кредита и компенсацию

Мужчине обещали полное погашение кредита и компенсацию

Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию на днях обратился 35-летний житель Кирова: сообщил о покушении на мошенничество.

Ему позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что кто-то пытается оформить на мужчину кредит. Защититься от этого лжебанкир предлагал «зеркальным кредитом». Кировчанин поверил, взял в банке заем (582 тысячи рублей) и уже был готов расстаться с деньгами.

Собеседник обещал: как только деньги будут переведены в резервный фонд, всю сумму вернут в банк. Кредит будет погашен, а мужчина еще и получит компенсацию - 16,3% от суммы займа. Но после слов «если вам позвонят из банка, скажите, что кредит берете на личные нужды» кировчанин понял, что его «разводят». Он положил трубку, вернул деньги в банк и пошел в полицию.

В УМВД России по Кировской области призывают граждан не верить звонкам и сообщениям о проблемах со счетом, кредитом, картой и пр. Не позволяйте себя запугать и запутать.