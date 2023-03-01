Начальника Даровского лесничества подозревают во взяточничестве

За 15 тысяч рублей сотрудник ускорил подписание документов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальника Даровского лесничества подозревают в получении взятки. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи установили, что глава лесного отдела оказал услугу жителю региона за 15 тысяч рублей. Он ускорил подписание договора купли-продажи насаждений для собственных нужд. При этом граждане не присутствовали при оформлении бумаг. За незаконными действиями последовала вырубка леса.

На начальника лесничества завели уголовное дело. В данный момент сотрудники Следкома выясняют подробности инцидента.