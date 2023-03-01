Кировские школьники будут писать всероссийские проверочные работы

Написание ВПР в регионе пройдет с 15 марта по 20 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Кировской области проведут всероссийские проверочные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

ВПР пройдет в 4-8 классах с 15 марта по 20 мая. Из обязательных предметов - русский язык и математика. Четвероклассникам также придется писать проверочную работу по окружающему миру, пятиклассникам - по истории и биологии. Для учеников шестых классов добавляются еще два предмета на основе случайного выбора - история, биология, география или обществознание.

Семиклассники будут в обязательном порядке писать ВПР по иностранному языку, а к предметам для случайного выбора у них прибавится физика. У учеников восьмых классов этот перечень пополнится еще и химией.

«Случайные» предметы для каждого класса будет определять федеральный координатор проекта. Дату проведения образовательная организация выберет самостоятельно.