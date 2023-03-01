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НовостиОбщество1 марта 2023 11:49

В Кировском СИЗО-1 нашли нарушения

Начальнику регионального УФСИН внесли представление
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В изоляторе содержат подозреваемых и обвиняемых

В изоляторе содержат подозреваемых и обвиняемых

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Кировской области проверила, как в СИЗО-1 в Кирове соблюдают требования законодательства.

Зампрокурора провел личный прием осужденных, обошел режимные корпуса, общежития, бытовые и хозяйственные помещения.

- Установлено, что в целом необходимые материально-бытовые условия созданы, - заключают в прокуратуре. - Вместе с тем вскрыт ряд нарушений законодательства. В целях их устранения внесено представление начальнику регионального управления ФСИН.

В СИЗО-1 содержат подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.