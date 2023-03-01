1,5 тысячи гектаров земли в Кировской области засеют овощами

Регион вырастит больше картошки, капусты, чеснока, свеклы и моркови. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области создают программу развития овощеводства и выращивания картофеля. Власти планируют решить старую проблему: наш регион практически полностью обеспечивает себя продовольствием, за исключением овощей.

В правительстве Кировской области создали рабочую группу, которая должна создать нормативные акты по поддержке отрасли и выдаче субсидий.

Сейчас в указанной сфере работают 20 кировских предприятий. По плану, в 2023 году картошки засеют больше на 1,5% (рост до 1 450 гектаров), а овощей открытого грунта (капусты, свеклы, моркови, чеснока) - на 13% (уже 90 гектаров). На поддержку производителей уже готовы выделить 9 миллионов рублей.