В Кировской области с 21 марта разрешат добывать медведя

На добычу зверя выделят 262 разрешения. Фото: Иван ПРОХОРОВ

С 21 марта в Кировской области начнется охота на медведя. Сезон продлится по 10 июня. Об этом рассказали в региональном Минприроды.

На добычу бурого медведя предусмотрено 262 разрешения, которые будут выдаваться в порядке очередности поступления заявлений. Подать их можно лично, с помощью портала Госуслуг и в МФЦ. Госпошлина за получение разрешения - 600 рублей, сбор за пользование на добычу медведя - 3000 рублей.

Охотиться на зверя можно будет в общедоступных угодьях в районах региона. На каждый выделено по несколько разрешений:

- Афанасьевский и Белохолуницкий районы - 25;

- Богородский район - 10;

- Верхнекамский (участок № 1) - 41;

- Верхошижемский - 7;

- Вятскополянский - 2;

- Кильмезский - 5;

- Лузский: участок № 1 - 8, участок №2 - 7;

- Малмыжский - 12;

- Нагорский: участок № 1 - 10, участок №2 - 19;

- Омутнинский - 23;

- Опаринский - 63;

- Юрьянский - 5.