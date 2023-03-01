В Кировской области с 21 марта разрешат добывать медведя

На добычу зверя выделят 262 разрешения.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
С 21 марта в Кировской области начнется охота на медведя. Сезон продлится по 10 июня. Об этом рассказали в региональном Минприроды.
На добычу бурого медведя предусмотрено 262 разрешения, которые будут выдаваться в порядке очередности поступления заявлений. Подать их можно лично, с помощью портала Госуслуг и в МФЦ. Госпошлина за получение разрешения - 600 рублей, сбор за пользование на добычу медведя - 3000 рублей.
Охотиться на зверя можно будет в общедоступных угодьях в районах региона. На каждый выделено по несколько разрешений:
- Афанасьевский и Белохолуницкий районы - 25;
- Богородский район - 10;
- Верхнекамский (участок № 1) - 41;
- Верхошижемский - 7;
- Вятскополянский - 2;
- Кильмезский - 5;
- Лузский: участок № 1 - 8, участок №2 - 7;
- Малмыжский - 12;
- Нагорский: участок № 1 - 10, участок №2 - 19;
- Омутнинский - 23;
- Опаринский - 63;
- Юрьянский - 5.