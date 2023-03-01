В Кировской области в январе 2023 года на 9,8% вырос индекс промпроизводства

В то же время снизилось производство товаров в некоторых отраслях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области индекс промышленного производства в январе 2023 года вырос на 9,8% по отношению к январю 2022 года. Подробности рассказали в Кировстате.

Согласно данным экспертов, в первый месяц нового года на 10,6% увеличился выпуск продукции обрабатывающих производств. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло производство в организациях по водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (8,7%), а также ресурсоснабжающих компаниях.

В январе 2023 года в 3,4 раза увеличился выпуск продукции компаний, изготавливающих металлические изделия, более чем на 6% - делающих продукты и напитки, на 24,4% - электрическое оборудование.

В то же время уменьшилось производство автотранспорта (на 53,2%), лекарств (49,4%), бумаги (23,2%) и текстильных изделий (22,2;%), компьютеров и электроники (17,8%), одежды (12,6%). Снизились объемы обработки древесины и изготовления изделий из дерева и пробки (22,8%), а также добычи полезных ископаемых (14,6%).