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НовостиПроисшествия1 марта 2023 10:01

Подросток из Верхнекамского района избивал свою 16-летнюю подругу

Вскоре парень может оказаться на скамье подсудимых
Артем ЗАМЯТИН
На молодого человека завели уголовное дело по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетней».

На молодого человека завели уголовное дело по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетней».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-летнего парня из Верхнекамского района подозревают в истязании несовершеннолетней приятельницы. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи выяснили, что в августе 2022 года - январе 2023 года между подозреваемым и его 16-летней подругой часто возникали конфликты. Подростки часто ссорились, и зачастую такие перепалки не ограничивались просто словами: парень в какой-то момент начал поднимать руку на приятельницу. И такое рукоприкладство происходило регулярно: во время ссор юноша не раз наносил девушке побои.

На молодого человека завели уголовное дело по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетней». Сотрудники следкома выясняют все подробности инцидента.