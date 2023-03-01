Подросток из Верхнекамского района избивал свою 16-летнюю подругу

На молодого человека завели уголовное дело по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетней». Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-летнего парня из Верхнекамского района подозревают в истязании несовершеннолетней приятельницы. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи выяснили, что в августе 2022 года - январе 2023 года между подозреваемым и его 16-летней подругой часто возникали конфликты. Подростки часто ссорились, и зачастую такие перепалки не ограничивались просто словами: парень в какой-то момент начал поднимать руку на приятельницу. И такое рукоприкладство происходило регулярно: во время ссор юноша не раз наносил девушке побои.

На молодого человека завели уголовное дело по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетней». Сотрудники следкома выясняют все подробности инцидента.