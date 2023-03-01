2 марта Минздрав Кировской области вновь проведет горячую линию по вопросу льготного лекарственного обеспечения

Такое мероприятие организовывают каждый четверг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 2 марта, состоится прямая телефонная линия с представителями Минздрава Кировской области. Специалисты здравоохранения и аптечного склада ответят на вопросы жителей региона по поводу льготного обеспечения лекарствами.

Такое мероприятие проходит еженедельно по четвергам с 13.00 до 14.00 для всего населения. Дозвонится можно по номеру: 8 (8332) 38-13-23.

Также по вопросу льготных лекарств жители области могут обратится в горячую линию министерства с 08.30 до 17.00 по будням: 8 (8332) 41-00-41.