В Кировской области ищут пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи

Женщина может находиться в Кирове или Вахрушах. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут пенсионерку, пропавшую около недели назад. В последний раз Веру Перцову видели 23 февраля 2023 года в поселке Косино Зуевского района. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Вере Ивановне 73 года, рост 155 см, нормального телосложения, у нее белые волосы и карие глаза. На момент исчезновения женщина была одета в темно-зеленую куртку до колена, синие спортивные штаны и бордовые сапоги. При себе у нее была синяя сумка.

Волонтеры уточняют, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи и может находиться в Кирове или Вахрушах.

Если вам что-либо известно о местонахождении Веры Ивановны, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.