В Кирове иномарка сбила 67-летнюю женщину

Авария произошла на улице Упита. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили 67-летнюю женщину. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 28 февраля в 12.15. На улице Упита у дома №4 «Хонда» наехала на пенсионерку. Возможно, та переходила дорогу в неположенном месте или водитель не успел затормозить. В результате женщина-пешеход получила травмы, насколько тяжелые - не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и двое пострадали.

- Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области напоминают о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима, соответствующего погодным и дорожным условиями, - добавили в пресс-службе ведомства.