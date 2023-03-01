Кировский спортсмен стал одним из лучших на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Спортсмен из Кировской области стал призером Кубка России. Фото: kirovreg.ru

Спортсмен из Кировской области стал призером Кубка России по конькобежному спорту. Подробности сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта и туризма.

Финал Кубка России по конькобежному спорту состоялся в центре «Коломна» с 23 по 25 февраля. От нашего региона за победу боролся Данил Смирнов. В результате ему удалось войти в первую тройку: по итогам всероссийских соревнований спортсмен взял серебряную медаль на дистанции 1000 метров и бронзовую - на дистанции 1500 метров.

Напомним, ранее мы также сообщали об успехах кировчан на соревнованиях по спортивной борьбе. Наши земляки по итогам завоевали 17 медалей, четыре из которых - золотые.