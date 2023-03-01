1 марта жители Лянгасово останутся без воды

Ресурса не будет в домах на протяжении всего дня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
1 марта в Лянгасово отключат воду на весь день. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Из-за ремонтных работ на сетях компания изменит параметры подачи ресурса по нескольким адресам с 09.00 до 16.00. Без воды останутся жители следующих домов:
- Октябрьская, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 33;
- Железнодорожная, 1-15;
- Чапаева, 10, 11;
- Советская, 1-22;
- Безымянная, 9-15;
- Тургенева, 3-10;
- Комсомольская, 11/А.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.