1 марта жители Лянгасово останутся без воды

Ресурса не будет в домах на протяжении всего дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 марта в Лянгасово отключат воду на весь день. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Из-за ремонтных работ на сетях компания изменит параметры подачи ресурса по нескольким адресам с 09.00 до 16.00. Без воды останутся жители следующих домов:

- Октябрьская, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 33;

- Железнодорожная, 1-15;

- Чапаева, 10, 11;

- Советская, 1-22;

- Безымянная, 9-15;

- Тургенева, 3-10;

- Комсомольская, 11/А.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.