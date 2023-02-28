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НовостиОбщество28 февраля 2023 14:27

Симаков не знает, вернут ли старую схему автобусного маршрута № 44

Перевозчик заявил о падении пассажиропотока после «перевода» на улицу Сурикова
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Вячеслав Николаевич рассказал об итогах опроса горожан. Фото: admkirov.ru

Вячеслав Николаевич рассказал об итогах опроса горожан. Фото: admkirov.ru

Несколько недель назад 44-й автобус пустили по измененному маршруту - не по улице Ивана Попова, и по улице Сурикова.

Еще на стадии внедрения этой идеи мнения кировчан разделились: немало было тех, кому удобна новая схема проезда, но больше было негативных отзывов. Сейчас власти дискутируют: решают, возвращать ли старый маршрут.

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков, отвечая в эфире ЦУРа на часто задаваемые кировчанами вопросы, сказал, что «точка еще не поставлена». Вячеслав Николаевич отметил, что большинство опрошенных - за возвращение прежнего маршрута. И перевозчик заявил о падении пассажиропотока. Однако часть опрошенных кировчан довольна тем, как сейчас ходит 44-й. Возвращать старую версию они не согласны.

Мэрия продолжит изучать ситуацию. Возможно, старый 44-й вернут, но и новую схему не бросят, а запустят дополнительные автобусы.