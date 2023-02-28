64 кировским семьям дарят жилищные сертификаты

Приоритет отдают многодетным семьям. Фото: правительство Кировской области

Молодые семьи из Шабалинского и Советского районов получили сертификаты на покупку и строительство жилья. Свидетельства им вручил губернатор Соколов.

В 2023 году такие выплаты получат 64 молодых семьи из 20 районов и округов Кировской области (Даровского, Зуевского, Оричевского, Лузского, Санчурского и других).

За последние 3 года жилищные условия за счет субсидии улучшили уже 213 семей. Объем финансирования программы на нынешний год - практически 79 миллионов рублей.

Сертификаты дают семьям, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет. Приоритет отдают многодетным, при этом признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Парам с детьми дают 35% от расчетной стоимости жилья, без детей - 30%. Этими деньгами можно также частично гасить ипотеку.