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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 13:21

В Кировской области закрыли незаконный клуб азартных игр

Владельцу учреждения грозит уголовная статья
Артем ЗАМЯТИН
Мужчина установил компьютеры на улице Советской города Слободского.

Мужчина установил компьютеры на улице Советской города Слободского.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителя Слободского подозревают в нелегальной организации азартных игр. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Как выяснили следователи, в период с июня прошлого года по январь 2023 года мужнина регулярно проводил игры на деньги. Злоумышленник снял нежилое помещение улице Советской в Слободском. Внутри он установил компьютеры, подключил к ним интернет и проводил там турниры по азартным играм.

Местный житель знал, что действует вне рамок закона, но его это не остановило.

На мужчину завели уголовное дело по статье УК РФ «Организация и проведение азартных игр». Сотрудники следкома выясняют подробности инцидента.