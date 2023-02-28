В Кировской области закрыли незаконный клуб азартных игр

Мужчина установил компьютеры на улице Советской города Слободского. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителя Слободского подозревают в нелегальной организации азартных игр. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Как выяснили следователи, в период с июня прошлого года по январь 2023 года мужнина регулярно проводил игры на деньги. Злоумышленник снял нежилое помещение улице Советской в Слободском. Внутри он установил компьютеры, подключил к ним интернет и проводил там турниры по азартным играм.

Местный житель знал, что действует вне рамок закона, но его это не остановило.

На мужчину завели уголовное дело по статье УК РФ «Организация и проведение азартных игр». Сотрудники следкома выясняют подробности инцидента.